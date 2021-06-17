Абхазия во второй раз примет в августе международный военно-технический форум "Армия-2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет в парке "Патриот" на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщили в пресс-службе ЮВО. Мероприятие начнется 26 августа и продлится три дня.

"В Абхазии на территории парка "Патриот" российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Гудауте 26 августа состоится открытие международного военно-технического форума "Армия-2021". <...> Форум продлится три дня, перед гостями выступят творческие коллективы, будет работать полевая кухня и пункты отбора на военную службу по контракту", - говорится в сообщении.

На протяжении всего форума посетителям продемонстрируют новейшие образцы военной техники и оружия российской военной базы. По данным ЮВО, в показе будет задействовано более 350 единиц техники.

Как уточнили в пресс-службе округа, "Армия-2021" проводится в целях инновационного развития оборонной промышленности РФ, внедрения передовых разработок и технологий в интересах Минобороны, стимулирования деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций.

Форум впервые прошел на территории российской военной базы в Абхазии в 2020 году.