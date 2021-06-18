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Корабли вместе с авиацией отработали отражение воздушной атаки на учениях в Тихом океане

В Минобороны сообщили, что боевые корабли также совершенствовали практические навыки по поиску подводных лодок условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Экипажи кораблей Тихоокеанского флота вместе с самолетами и вертолетами отработали задачи по отражению воздушной атаки и провели тренировки сил по противовоздушной обороне в рамках учений в Тихом океане. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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Тихоокеанский флот России

"С привлечением самолетов и вертолетов морской авиации флота проверялась надежность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения, особое внимание уделялось противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, как отметил в Минобороны РФ, боевые корабли отрабатывает поиск подводных лодок условного противника. Для этого задействованы штатные корабельные гидроакустические средства и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ с фрегата "Маршал Шапошников", БПК "Адмирал Пантелеев" и трех корветов Тихоокеанского флота.

Масштабные учения в Тихом океане стартовали 10 июня. К маневрам в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. Также задействовано около 20 летательных аппаратов. Оперативное учение разнородных сил Тихоокеанского флота, в соответствии с планом подготовки, проходит в центральной части Тихого океана под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.

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