Военно-патриотический комплекс "Дорога памяти и партизанская деревня" открылся в Вольске

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Военно-патриотический комплекс "Дорога памяти и партизанская деревня" открылся в Саратовской области при вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В преддверии священной и скорбной даты в истории Отечества - 80-летия начала Великой Отечественной войны заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, командование Военной академии МТО им. генерала армии А. В. Хрулёва, почетные гости города Вольска и Саратовской области, а также выпускники 9 (21) курсантской роты 1976 года Вольского высшего военного училища тыла приняли участие в торжественной церемонии открытия военно-патриотического комплекса "Дорога памяти и партизанская деревня", расположенного на территории учебно-тренировочного комплекса "Красное поле" вольского филиала Военной академии МТО", - говорится в сообщении.

"Партизанская деревня" представляет собой образ партизанского отряда, начавшего свое существование в первые дни войны и закончившего в 1944 году, пояснили в ведомстве.

"Военно-патриотический комплекс создан силами преподавателей и курсантов института. Цели и задачи экспозиции под открытым небом - рассказать об истории партизанского движения, о жизни и быте тех, кто с первых дней войны встал на защиту Родины", - рассказали в министерстве. В комплексе представлены землянка, штаб, медсанчасть, баня, продовольственный склад, кухня, столовая и хозяйственный двор.

"Есть собственная типография, сапожная и швейная мастерские для ремонта обмундирования и импровизированная сцена для концертов и политзанятий. На территории партизанской деревни находится музей, где представлены уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами на местах боев", - отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что партизанская деревня времен войны полностью воссоздана по фотографиям архивов военно-исторических музеев, воспоминаниям партизан - ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Для удобства осмотра посетителями, объекты выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них - доподлинно воссоздана по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.