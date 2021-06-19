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Военные увеличили группировку для оказания помощи в Крыму до 1,5 тыс. человек

По информации Минобороны, мобильные отряды прибыли в города Ялту, Керчь и населенный пункт Олива

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобороны России увеличило численность группировки Черноморского флота, оказывающей помощь в ликвидации последствий подтопления в Крыму, до 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в военном ведомстве.

"Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, мобильные отряды прибыли в города Ялту, Керчь и населенный пункт Олива, где работают совместно межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Военнослужащие подвозят питьевую воду и продукты первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей.

В военном ведомстве сообщили, что в составе мобильных отрядов выполняющих задачи по ликвидации последствий наводнения входят большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, инженерная техника.

Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Крыма. Позже Черноморский флот сообщил, что для оказания помощи задействованы 400 военнослужащих.

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