Военные ЮВО взошли на Казбек в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня./ТАСС/. Военнослужащие высокогорных подразделений Южного военного округа (ЮВО) совершили восхождение на вершину горы Казбек в память о погибших в Великой Отечественной войне советских солдатах, сообщили в пресс-службе ЮВО. Военные округа взошли на гору в рамках поисковой экспедиции.

"20 военнослужащих горных (высокогорных) подразделений Южного военного округа (ЮВО) совершили восхождение на вершину горы Казбек. Подъем военные альпинисты начали с пограничной заставы в Кармадонском ущелье Северной Осетии. <...> Восхождение на вершину горы Казбек было совершено в рамках поисковой экспедиции. Военнослужащие ЮВО исследовали местность и особенности новых, ранее не проработанных маршрутов, описали неизведанные тропы для дальнейших поисковых работ, чтобы с почестями захоронить советских воинов", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник горной подготовки ЮВО капитан Михаил Петров, своим восхождением военные отдали дань погибшим красноармейцам, защищавшим родные земли."Свое восхождение мы посвятили красноармейцам, сложившим головы в борьбе с фашистскими оккупантами на Северном Кавказе. В годы войны бои проходили часто на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря, требовали от солдат большой выносливости и специальной горной подготовки", - цитирует пресс-служба округа слова Петрова.

Казбек - потенциально активный стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа, высота в Балтийской системе высот 5033,8 м. Расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта.

В июле 1942 года гитлеровское командование рассчитывало сходу преодолеть Главный Кавказский хребет и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухума, чтобы далее, овладев источниками нефти, проникнуть на Ближний и Средний Восток.