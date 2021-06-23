Международный военно-морской салон в Петербурге пройдет без посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Международный военно-морской салон (МВМС-2021), на котором продемонстрируют новейшие разработки в сфере кораблестроения, навигации и вооружений, открывается в Санкт-Петербурге в среду, он будет проходить с 23 по 27 июня. Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в этом году с учетом ограничений по коронавирусу салон примет только специалистов, а для посетителей доступ будет закрыт.

"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации в настоящее время, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении МВМС-2021 на площадки проведения салона допускаются участники и официальные делегации, получившие аккредитацию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мероприятия.

Для аккредитованных участников МВМС-2021 условием допуска станет наличие отрицательного ПЦР-теста или законченный курс вакцинации против COVID-19 и приобретенный иммунитет.

Тематика МВМС-2021 традиционно включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота и другое. Экспозиция салона разместится на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", корабли, катера и суда покажут у причалов морского порта.

Корабли уже прибыли в Санкт-Петербург и ошвартовались у причалов Пассажирского морского порта. В салоне принимают участие фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово". Всего будут представлены 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-морского флота, а также Пограничной службы ФСБ России. Организаторы отмечают, что в этот раз допуска на корабли для горожан не будет, а проданные ранее билеты аннулируют.

Деловая программа МВМС-2021 включает научно-практические конференции "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем", "Информационные технологии в судостроении - 2021", "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях", круглые столы о перспективах развития радиорелейной связи в интересах ВМФ и о создании энергетических установок надводных кораблей и судов, семинары и презентации новейших разработок.