Замминистра обороны Фомин провел выпуск курсантов в академии им. Жуковского и Гагарина

ВОРОНЕЖ, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел выпуск курсантов и слушателей Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В строю выпускников находилось порядка 2 000 человек. Из них российских военнослужащих - 141 слушатель и 1 544 молодых лейтенанта, а также 145 офицеров, представляющих вооруженные силы 23 зарубежных государств", - рассказали в ведомстве. "Сегодня - главный день, когда перед вами открывается широкая дорога. И я хочу пожелать вам достойного пути по ней", - сказал Фомин.

Замминистра отметил, что слушатели и курсанты академии выпускаются в сложное время, отличающееся нестабильной военно-политической обстановкой в мире. "Наращивается политическое, военное, экономическое, психологическое и информационное давление на Россию со стороны стран Запада, которое имеет цель сократить наши возможности по отстаиванию наших законных национальных целей, а также по проведению своей собственной и независимой внешней политики", - отметил он.

Фомин отдельно обратился к иностранным выпускникам, пожелав им применять полученные навыки и знания с целью укрепить боеспособность вооруженных сил своих государств для сохранения мира на всей земле. Из числа зарубежных представителей с золотыми медалями академию окончили 11 слушателей, красные дипломы получили 12 слушателей. Среди иностранных курсантов, получивших первое воинское звание, два золотых медалиста и 15 обладателей диплома с отличием.

Сейчас в академии проходят обучение более 12 500 курсантов и слушателей, из них около 900 военнослужащих из 45 государств. Интерес к академии со стороны других стран растет с каждым годом. Это подчеркивает востребованность и качество российского образования, вооружения и техники.