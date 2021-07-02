Россия и Турция провели обмен пленных сирийских военных на боевиков в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 2 июля. /ТАСС/. Россия и Турция при содействии Сирии провели обмен пятерых пленных сирийских военнослужащих на пятерых членов незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

"2 июля в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо состоялся обмен пятерых удерживаемых формированиями вооруженной оппозиции военнослужащих Вооруженных сил САР на пятерых членов незаконных вооруженных формирований", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что обмен был организован Россией и Турцией при участии правительства Сирии, представителей министерств обороны России и Турции в рамках деятельности рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии.

В Минобороны России напомнили, что группа создана по итогам международной встречи по Сирии в Астане (ныне Нур-Султан) 22 декабря 2017 года странами-гарантами - Россией, Турцией и Ираном.

"В качестве наблюдателей при обмене присутствовали представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца, Международного комитета Красного Креста и глава офиса спецпосланника ООН [Гейра] Педерсена в городе Дамаске", - подчеркнули в военном ведомстве.