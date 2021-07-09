Разведку у границ РФ за неделю вели более 50 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 51 летательный аппарат иностранных государств, который вел разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны России приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 46 самолетов-разведчиков и пять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

Для недопущения нарушения границ РФ российские истребители четыре раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.