Конкурс среди девушек в военные вузы России составит до 20 человек на место в этом году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Свыше 2,1 тыс. девушек изъявили желание поступать в российские военные вузы в этом году, конкурс в среднем составит около 12 человек на место, а по отдельным специальностям - до 20 человек. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"В 2021 году прием граждан женского пола спланирован в девять вузов <...> В текущем году изъявили желание поступать более 2,1 тыс. человек, при этом будут зачислены на учебу около 180 граждан женского пола", - сказал Горемыкин.

В числе вузов, в которые смогут поступать девушки, - Военная академия радиационной, химической и биологической защиты, Военный институт (военно-морской политехнический), калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военный университет, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения, Военно-медицинская академия и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

"Конкурс среди девушек традиционно высок. Наиболее востребованы Военно-медицинская академия - до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи - более 15 человек на место", - добавил начальник Главного управления.