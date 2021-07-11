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Корабли крупного водоизмещения прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде

Речь идет о ракетном крейсере "Маршал Устинов", большом десантном корабле "Петр Моргунов", большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей крупного водоизмещения Северного флота прибыл в Финский залив для участия в главном военно-морском параде. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Для участия в главном военно-морском параде в акваторию Финского залива прибыл отряд боевых кораблей крупного водоизмещения Северного флота. Это надводные корабли ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", - сообщил Евменов.

По словам главнокомандующего ВМФ России, корабли будут принимать участие в составе парадной группы в Кронштадте после тренировок.

Ранее, добавил Евменов, в Кронштадт прибыли ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", а также атомные подводные лодки "Орел" и "Вепрь".

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля - в День ВМФ России.

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