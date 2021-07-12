Фрегаты ЧФ провели учения в Черном море на фоне захода кораблей НАТО

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" провели в морских полигонах боевой подготовки Черного моря учения по уничтожению отряда кораблей условного противника, говорится в понедельник в сообщении ЧФ.

"По замыслу учения, береговыми средствами наблюдения и разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России. В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолетную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной группы условного противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командованием флота была поставлена задача командирам фрегатов, находящихся в акватории Черного моря, максимальным ходом следовать в район нахождения кораблей условного противника, чтобы определить их дальнейшие действия. На запросы российских моряков корабли условного противника не отвечали.

"При подходе в означенный район экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы. Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией", - отметили на флоте.

Добавляется, что следующим этапом боевой подготовки фрегатов станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные учения Sea Breeze - 2021. Основные участники маневров - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие. Заявлялось, что в учениях будут задействованы около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

О кораблях

"Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" представляют новую серию фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевиков) дальней морской зоны. Они предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

Фрегаты несут восемь пусковых установок ракетного комплекса "Калибр-НК", также вооружены зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами "Штиль-1", АК-630М, универсальными артиллерийскими установками А-190 калибра 100 мм, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. На фрегате имеются взлетно-посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).