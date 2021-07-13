Минобороны продолжает помогать регионам в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство обороны продолжает содействовать российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развернуто более 1,3 тыс. коек", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что в интересах субъектов РФ дополнительно выделено более 350 коек. "Передано 60,5 тонны кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле", - отметил Шойгу.

Министр напомнил, что в прошлом году силами военного ведомства были построены и введены в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров, где оказывается помощь в том числе местным жителям. "В соответствии с моим решением с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более тысячи человек", - уточнил он.

Шойгу также сообщил, что отдал указание направить мобильный госпиталь из подмосковного Алабина в Тульскую область. "С 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики. С 5 июля в республиках Коми и Хакасия приступили к выполнению обязанностей наши медицинские специалисты", - сказал Шойгу.