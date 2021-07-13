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Лесные пожары в России

Минобороны направило в Якутию самолеты Ил-76 для борьбы с природными пожарами

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, армейская авиация выполнила более 37 рейсов и вылетов на очаги возгораний

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство обороны по поручению президента оказывает активную помощь Якутии, где резко обострилась пожароопасная обстановка, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр напомнил, что практически на всей территории страны из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка. Наиболее сложная ситуация в Якутии. "По поручению президента Российской Федерации министерство обороны в тесном взаимодействии с местными администрациями активно борется с лесными пожарами", - сказал Шойгу.

"Кроме того, с целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами, которые в настоящее время приступили к тушению пожаров", - сказал министр.

Он добавил, что армейская авиация выполнила более 37 рейсов и вылетов на очаги возгораний.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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