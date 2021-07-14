Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 сопроводил над Черным морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщили журналистам в среду в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).

Как уточнили в Центре, 14 июля российские средства контроля воздушного пространства над Черным морем обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. Для недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа по противовоздушной обороне. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", — отметили в Центре.

Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования после разворота иностранного самолета от госграницы РФ. Ее нарушения допущено не было.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в центре.