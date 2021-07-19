Бесплатные шаттлы запустят для посетителей МАКС-2021 в Жуковском

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бесплатные автобусы будут курсировать в режиме шаттлов для перевозки пассажиров авиасалона "МАКС-2021" в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в понедельник.

"Чтобы посетители могли с комфортом добраться до места проведения авиасалона, который пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском, автобусы "Мострансавто" будут курсировать в режиме шаттлов по специальным маршрутам и перевозить пассажиров бесплатно. Максимальное количество спецтранспорта - порядка 60 единиц ежедневно - запланировано к работе с 21 по 25 июля. К обслуживанию авиасалона планируют привлечь 300 водителей", - говорится в сообщении.

Автобусы будут курсировать в период с 07:00 до 20:00.

Авиасалон "МАКС-2021" пройдет с 20 по 25 июля на территории Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском.