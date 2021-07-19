Порядка 60 предприятий Подмосковья будет представлено на МАКС-2021

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Порядка 60 подмосковных предприятий будет представлено на авиасалоне МАКС-2021, сообщил в понедельник в ходе совещания с региональным правительством и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Жуковском пройдет авиасалон МАКС, пятнадцатый по счету. Там будет представлено порядка 60 предприятий из Подмосковья", - сказал он.

Губернатор поручил максимально обеспечить безопасность при проведении авиасалона. "Это мероприятие также требует мобилизации. Все, что связано с безопасностью, с комфортным проведением этого большого форума, - прошу обратить на это внимание", - подчеркнул Воробьев.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.