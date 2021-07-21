Авиасалон МАКС-2021 во второй день его работы посетили свыше 16,5 тыс. человек

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 16,5 тыс. человек посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 во второй день его работы. Об этом сообщили в среду ТАСС в дирекции мероприятия.

"Во второй день работы МАКС-2021 посетили 16 570 человек", - сказал собеседник агентства, напомнив, что в первый день его работы гостями и участниками авиасалона стали 6 970 человек. Таким образом, за два дня мероприятия на аэродром Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском пришли 23 540 человек.

В дирекции заметили, что подписчики официальных аккаунтов МАКС-2021 в социальных сетях продолжали следить за событиями салона: охват аудитории составил около 234 тыс. человек. Сайт мероприятия посетили более 73 тыс. пользователей.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.