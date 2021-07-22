Комплекс "Касатка" получил искусственный интеллект

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Российский поисково-прицельный комплекс "Касатка" получил алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 сообщил исполнительный директор разработавшей комплекс компании "Радар ммс" Иван Анцев.

"Программное обеспечение "Касатки" построено по самым современным принципам с применением искусственного интеллекта и нейроаналитики. Благодаря применению искусственного интеллекта в комплекс заложены технологии, обеспечивающие самообучение", - сообщил он.

По словам Анцева, в "Касатку" заложены принципы открытой архитектуры, модульного построения и унификации к различным носителям. "Во главе этих принципов - применение искусственного интеллекта, причем не к отдельным видам оборудования, а ко всему оборудованию комплексно, и, по сути, это является основной особенностью комплекса", - отметил он.

"Касатка" является наиболее современным российским поисково-прицельным комплексом.