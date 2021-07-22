{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
МАКС-2021

Комплекс "Касатка" получил искусственный интеллект

В комплекс заложены принципы открытой архитектуры, модульного построения и унификации к различным носителям

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Российский поисково-прицельный комплекс "Касатка" получил алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 сообщил исполнительный директор разработавшей комплекс компании "Радар ммс" Иван Анцев.

На эту тему
"Касатка" с искусственным интеллектом. Как работает новейший поисково-прицельный комплекс
"Касатка" с искусственным интеллектом.

"Программное обеспечение "Касатки" построено по самым современным принципам с применением искусственного интеллекта и нейроаналитики. Благодаря применению искусственного интеллекта в комплекс заложены технологии, обеспечивающие самообучение", - сообщил он.

По словам Анцева, в "Касатку" заложены принципы открытой архитектуры, модульного построения и унификации к различным носителям. "Во главе этих принципов - применение искусственного интеллекта, причем не к отдельным видам оборудования, а ко всему оборудованию комплексно, и, по сути, это является основной особенностью комплекса", - отметил он.

"Касатка" является наиболее современным российским поисково-прицельным комплексом.

Теги
РоссияМАКС-2021
МАКС-2021
"Радар ммс" может адаптировать комплекс "Касатка" для лайнера Ил-114-300
По словам разработчика, к морскому патрульному самолету на базе Ил-114-300 уже проявляется интерес
Читать полностью