В Балтийске прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная репетиция военно-морского парада и военно-спортивного праздника, приуроченных ко Дню ВМФ России, который будет отмечаться 25 июля, прошла в четверг в Балтийске - главной военно-морской базе Балтийского флота с участием более 1 300 военнослужащих, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

"Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска", - рассказал он.

На акватории канала выстроены сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Стерегущий", судно связи "Василий Татищев", малый противолодочный корабль "Калмыкия", пограничный сторожевой корабль "Надежный", малый ракетный катер "Советск", базовый тральщик "Новочебоксарск".

Репетиция военно-спортивного праздника началась с театрализованного представления "Виват, Балтийский флот!" на набережной, у праздничной гостевой трибуны. Затем состоялось прохождение по морскому каналу боевых кораблей, экипажи которых продемонстрировали различные эпизоды боевой подготовки.

Так, базовые тральщики выполнили траление фарватера, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, поднявшийся с борта корвета "Бойкий", атаковал подводную лодку условного противника, малый противолодочный корабль провел атаку субмарины неприятеля, а малый ракетный корабль сымитировал выполнение ракетного удара по кораблям условного противника. Ракетные катера показали элемент морского артиллерийского боя, десантные катера "Лейтенант Римский-Корсаков" и "Мичман Лермонтов" провели высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82а.

"Ярким, зрелищным элементом стал пролет 14 самолетов и вертолетов морской авиации флота. В общей сложности, в репетиции мероприятии приняли участие 43 боевых корабля и судна обеспечения, 20 единиц техники, около 1 300 военнослужащих", - сказал представитель БФ.

По оценке командующего флотом, генеральная репетиция военно-морского парада и военно-спортивного праздника прошла организованно, личный состав, задействованный в них, продемонстрировал высокую степень готовности к предстоящим торжествам, отметил Мартов.