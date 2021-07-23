Репетиция военно-морского парада прошла в Тартусе

ТАРТУС /Сирия/, 23 июля. /ТАСС/. Репетиция военно-морского парада, приуроченного к Дню российского военно-морского флота, прошла в Тартусе. Об этом сообщил журналистам заместитель командира объединенного командования в дальней морской зоне Алексей Дубошеев.

"Проводится очередная тренировка к военно-морскому параду. В ней участвуют корабли краснознаменного Черноморского флота, а также военно-морские силы Сирийской Арабской Республики", - сообщил он.

В ходе тренировки гости и жители города смогли увидеть эпизод военно-спортивного праздника в виде высадки десанта на необорудованное побережье, а также выполнение кораблями боевых упражнений и пролет авиации ВКС России.

Военно-морской парад в сирийском Тартусе в День ВМФ проводится в пятый раз. В этом году он пройдет 25 июля. Также парады в честь дня ВМФ пройдут в российских городах Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге, в нем примут участие более 50 кораблей, в их числе корабли из Индии, Ирана и Пакистана, а также более 4 тыс. военнослужащих.