Более 22 тыс. человек пришли на авиасалон МАКС-2021 в четвертый день его работы

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 22 тыс. человек стали посетителями Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в четвертый день его работы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в дирекции мероприятия.

"В четвертый день работы МАКС-2021 посетили 22 740 человек", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в первый день работы авиасалона его гостями и участниками стали 6 970 человек, во второй день - 16 570 человек, а в третий день - 16 830 человек.

Таким образом, за четыре дня на мероприятия на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском пришли 63 110 человек.

Ранее организаторы МАКС-2021 сократили интервалы движения автобусов-экспрессов, курсирующих на территорию мероприятия от железнодорожных платформ "Отдых" и "Есенинская". Перед выходными согласован график движения общественного транспорта с сокращенными интервалами. Увеличение из-за МАКС-2021 числа пригородных поездов Казанского направления и числа автобусов-экспрессов помогает обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции на транспорте.

В дирекции также подчеркнули, что в преддверии дней массового посещения, которыми традиционно на авиасалоне становятся пятница, суббота и воскресенье, на площадке усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях, в местах массового посещения установлены дополнительные санитайзеры. Проход на территорию авиасалона возможен только по предъявлению QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, или ПЦР-теста.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.