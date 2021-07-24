Самолеты ВКС России доставят в Сирию свыше 160 тонн гумпомощи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самолеты ВКС России в ближайшие дни перевезут в Сирию свыше 160 тонн гуманитарной помощи, в том числе продовольствие и медикаменты. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из России на территорию Сирии будет доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению", - сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что в ходе рабочей поездки российской делегации в Сирии, в составе которой свыше 230 представители 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов РФ и Минобороны России, в семи сирийских городах и населенных пунктах, в том числе в центрах временного размещения беженцев, образовательных и медицинских учреждениях, пройдет ряд гуманитарных акций.

В ноябре прошлого года в Дамаске состоялась международная конференция по содействию возвращению беженцев и восстановлению Сирии. В ней приняли участие делегации более чем из 25 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций.