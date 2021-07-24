Пять пилотажных групп выступят 24 июля на МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Выступление пяти пилотажных групп состоится в субботу, в пятый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в субботу ТАСС в дирекции мероприятия.

"В течение дня в небе выступят асы из пилотажных групп "Русские витязи", "Соколы России", "Стрижи", "Первый полет" и гости авиасалона - индийские летчики из пилотажной группы Sarang", - сказал собеседник агентства. По его словам, также в программу показательных полетов включены полеты на Су-30СМ, Як-152, МиГ-35, SSJ-100, Як-130, МС-21-100, Ил-114-300, Су-35С и других. Начало программы полетов запланировано на 11:00 мск.

Погодные условия в районе аэродрома Летно-исследовательского института имени М. М. Громова удовлетворительные. Небо хоть и затягивается периодически облаками, но осадков нет, периодически проглядывает солнце. Гости и участники авиасалона постепенно прибывают на территорию.

Ранее в дирекции мероприятия ТАСС сообщили, что за четыре дня работы МАКС-2021 здесь побывали более 63,1 тыс. человек. Авиасалон, открывшийся 20 июля, продолжит свою работу до 25 июля.