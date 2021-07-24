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Два самолета "Руслан" с гумпомощью вылетели на Кубу

Как сообщили в Минобороны РФ, самолеты доставят в страну более 88 тонн груза
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России вылетели на Кубу с грузом гуманитарной помощи - продовольствием, индивидуальными средствами защиты и более 1 млн масок. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"По поручению президента РФ самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба. Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолеты доставят на Кубу более 88 тонн груза.

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