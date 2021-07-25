Силы Каспийской флотилии разыграли морской бой с "противником" в рамках дня ВМФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Парад боевых кораблей Каспийской флотилии (КФл), приуроченный к празднованию Дня Военно-морского флота России, состоялся в Дагестане, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Также силы КФл разыграли различные боевые действия в море и на берегу.

"Военнослужащие продемонстрировали розыгрыш боевых действий в море и на берегу. <...> Морские и береговые силы КФл отработали пресечение нарушения государственной границы, проделывание прохода в морском минном заграждении, морской бой с кораблями условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, зрителям было продемонстрировано оказание помощи судну, терпящему бедствие, а также высадка морского десанта и пролет авиации. Гости торжества смогли посетить выставку вооружения и военной техники в Каспийске.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 30 кораблей, катеров и судов обеспечения КФл, более 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.