Программу показательных полетов последнего дня МАКС-2021 открыли "Стрижи"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Программу показательных полетов в последний день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 открыла пилотажная группа "Стрижи". В этом году впервые в истории мероприятия они демонстрируют сложные перестроения одновременно на девяти истребителях МиГ-29.

Выступления в небе над аэродромом Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском начались ровно в 11:00 мск, как это и предполагалось программой полетов. Как ожидается, далее в небо поднимутся асы из пилотажных групп "Беркуты", "Русские витязи", "Первый полет", а также гости из Индии - группа Sarang, выступающая на четырех вертолетах Dhruv разработки индийской корпорации HAL. Кроме того, в программе полетов последнего дня мероприятия значится пилотаж на самолетах Су-57Э, Ил-114-300, Су-130СМ, Як-152, Як-130, МС-21-300, МиГ-35 и других.

Ранее в дирекции авиасалона ТАСС сообщили, что за пять дней проведения мероприятия его гостями и участниками стали 102 950 человек. Наибольшее число посетителей отмечено в субботу, 24 июля, - 39 840 человек. Попасть на МАКС-2021 можно только по предъявлению QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.