В Севастополе прошел парад в День ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Празднование Дня Военно-морского флота в Севастополе - главной базе Черноморского флота - прошло без большей части традиционных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом, однако жители и туристы смогли увидеть парадный строй в главной бухте, прохождение кораблей и катеров и пролет авиации над городом.

В Севастопольской бухте между историческим центром города и артиллерийскими батареями XIX века сформирован строй из девяти кораблей. Среди них - морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль "Аметист" Пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна". Первой в парадной линии кораблей стоит подводная лодка "Великий Новгород". Практически все корабли ЧФ в последние годы бывали в дальних походах, выполняли задачи в Средиземном море.

Смотр корабельных сил и авиации ЧФ провели представители командования Южного военного округа и Черноморского флота. В своем поздравлении командующий ЧФ Игорь Осипов отметил, что флот активно модернизируется, используются современные технологии и сейчас черноморцы успешно выполняют задачи по защите страны на южных рубежах.

В торжественном мероприятии также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Военные корабли под Андреевским флагом ежедневно выходят на службу из Севастопольской бухты. Там, в море, наши ребята закаляют характер и проявляют лучшие качества военного моряка. <…> Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно растет. Помимо ввода в состав новых кораблей и подводных лодок, уникальных образцов вооружения и спецтехники, активно внедряются передовые цифровые технологии", - отметил губернатор.

В кильватерном строю на выход из бухты прошли 12 кораблей и катеров, в том числе противодиверсионные катера, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", а также фрегат "Адмирал Григорович".

Чтобы жители и гости города смогли увидеть праздник вблизи, местное "Севастопольское телевидение" организовало трансляцию. Камеры были установлены не только на точках, откуда открывается лучший вид на парад со стороны, но и на борту катера командующего ЧФ, на самих кораблях, а также на аэродроме, откуда взлетала авиация.

Парад в воздухе

Между тем весь город мог полюбоваться на авиационную часть праздника. В небе над Севастополем, взлетая с аэродрома в северной части города, прошли 26 единиц авиационной техники из состава морской авиации Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, в том числе истребители и бомбардировщики Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25СМ, самолет-амфибия Бе-12, противолодочный корабельный вертолет Ка-27 и другие.

В частности, горожане и туристы наблюдали за авиацией с недавно отреставрированного Матросского бульвара в самом центре города. В числе туристов - Владимир, который с женой и сыновьями из Москвы приехал на отдых в Крым. Пролет авиации они посмотрели с восторгом и отметили, что в столице такого не увидеть. "В Москве мы на таких мероприятиях не бываем. Туда не попасть. В прошлом году были в Санкт-Петербурге на параде, сейчас вот в Севастополе", - рассказал Владимир.

Противовирусные меры

Как ранее сообщалось, из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом было принято решение отказаться от большей части праздничных мероприятий. Проход кораблей и пролет авиации был выполнен в течение 15 минут и прошел без традиционной демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений. Также отменены вечерний концерт, праздничный салют и фейерверк.

Кроме того, перед праздником все участники парада прошли вакцинацию от коронавируса. Они были обеспечены средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением были максимально исключены, все участники праздничных мероприятий находились под наблюдением военных медиков.

"При подготовке к проведению торжественных мероприятий 25 июля сего года проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер с проведением подразделениями РХБ защиты дезинфекции всех площадок проведения и предполагаемых мест сбора зрителей праздника", - отметили на флоте.