Летчик Сергей Богдан завис в воздухе на Су-57 в ходе летной программы на МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Начальник летной службы компании "Сухой", заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан завис в воздухе вертикально на несколько секунд, выполняя фигуру высшего пилотажа "Колокол" в ходе одиночного пилотажа на многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57 на МАКС-2021, передает корреспондент ТАСС.

В ходе демонстрационного полета Богдан выполнил фигуру высшего пилотажа "Колокол": истребитель под его управлением вертикально поднялся в небо и несколько секунд продержался неподвижно в одной точке.

Богдан продемонстрировал "восходящий штопор", "форсированный боевой разворот", "петлю Нестерова" и другие фигуры высшего пилотажа.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.