Разведку у границ России за неделю вели 47 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 36 самолетов-разведчиков, а также 11 разведывательных беспилотников, которые вели разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны России приводит в понедельник газета "Красная звезда".

"36 самолетов-разведчиков и 11 разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС", - отмечено в инфографике.

Для недопущения нарушения границ РФ российские истребители два раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в материале.