В "Сухом" опробовали метод сборки истребителя при помощи AR-технологий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, филиала компании "Сухой") прорабатывают пилотный проект сборки и покраски самолетов и проведения технического контроля с использованием технологий дополненной реальности (AR-технологии). Об этом сообщил ТАСС на МАКС-2021 ведущий программист КнААЗ Валерий Тимохин.

"Мы приехали на МАКС продемонстрировать наши разработки по дополненной реальности. В будущем они будут использоваться для помощи рабочим при сборке самолета. В настоящее время мы ставим в приоритет их использование для осуществления технического контроля, чтобы выявлять несоответствия на ранних этапах сборки", - сказал Тимохин.

Технология предполагает использование специальных AR-устройств, которые будут отображать технологическую документацию и подсказки при сборке элементов воздушного судна и его контроле. На заводе проходит отработка и другого технического решения - использования проекторов для более точной покраски самолетов.

"На Су-57 применяется пиксельная покраска, и очень важно, чтобы окрашенные пиксели не залезали за свои границы. Наша технология позволит установить несколько проекторов в удобное для маляров положение. Через них на самолет спроецируются контуры покраски, а сами проекторы можно свободно перемещать под самолетом. Это дает возможность обклеивать самолет по разметке и наносить лакокрасочное покрытие", - рассказал ведущий программист.

Решение с проекторами позволяет бригаде маляров работать совместно и осуществлять контроль границ окрашенных областей. "В июле 2020 года мы проводили контроль с видеоочками и планшетом и выявили несоответствие покраски киля. Сделали снимки, где видно, как контуры 3D-модели пикселей проходят по неправильно окрашенному килю и показали это нашим малярам. Теперь мы с ними работаем над применением проекторов", - отметил Тимохин.

Он подчеркнул, что в ходе МАКС-2021 авторам проекта предложили сотрудничество несколько компаний, которые связаны с разработкой программного обеспечения и производством лазерных проекторов.

Пилотные объемы

По словам Тимохина, в настоящее время ведется отработка разработанных AR-решений на пилотных объемах. "О результатах внедрения еще говорить рано. Нужно сначала технологии обкатать, собрать замечания и предложения от технологов и рабочих - насколько им удобно работать, плюс нужно учитывать условия труда: стесненные, неудобное положение корпуса и тому подобное. Есть участки, где невозможно использовать видеоочки, как вариант, применить камеру или эндоскоп.

"Мы видим скорое внедрение AR-технологий в покраску и общетехнический контроль", - сказал он.

Тимохин отметил, что проект в 2020 году занял первое место в конкурсе "Будущее авиации", организованном Объединенной авиастроительной корпорацией, где проект оценивали представители авиастроительных предприятий России. Участие в конкурсе позволило продвинуть проект дальше и повысить доверие к AR со стороны служб завода.