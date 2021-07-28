Иностранные заказчики заинтересовались беспилотником "Орион-Э" на МАКС-2021

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Зарубежные заказчики заинтересовались беспилотником "Орион-Э", который компания "Кронштадт" представила на МАКС-2021. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "Кронштадт" совместно с АО "Рособоронэкспорт" на юбилейном XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 провели переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" с делегациями из 13 стран, среди которых страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на статической экспозиции авиасалона МАКС-2021 компания представила разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" в новой модификации - со спутниковым каналом передачи данных, а также беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".

"Иностранные государства проявили большой интерес к новым техническим возможностям беспилотника "Орион-Э" и выразили намерение начать сотрудничество также и по более крупным комплексам АО "Кронштадт" - беспилотным аппаратам "Гелиос-РЛД" и "Гром", - сказали в "Кронштадте".

Как отметил генеральный директор компании Сергей Богатиков, впервые в течение выставки компания провела переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые.

Компания "Кронштадт" - лидер российской промышленности в области создания высокотехнологичных беспилотных авиационных комплексов тяжелого класса с более чем 10-летним опытом разработки, изготовления и эксплуатации беспилотных систем.