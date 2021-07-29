МО РФ и Московская область подписали соглашение о цифровизации военкоматов региона

КУБИНКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в четверг в парке "Патриот" соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.

"Мы сегодня принимаем ряд важных решений о цифровой трансформации и переходу к современному облику военных комиссариатов, которые позволят более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные как с призывной кампанией, так и с мобилизационными резервами, с нашими ветеранами", - заявил Шойгу.

В подписанном документе между министерством обороны и правительством Московской области содержится перечень обязательств ведомства по содействию военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, а также организации подготовки граждан к военной службе, содействию в организации и проведении на базе воинских частей, дислоцированных на территории области, мероприятий по обязательной подготовке граждан к военной службе.

Министр отметил, что подписанное соглашение носит не бумажный, а практический характер. К документу прилагается точный график по срокам исполнения и финансированию мероприятий. "Дальше нам предстоит провести работу по всей стране, и подобные графики появятся во всех субъектах страны. У нас серьезные планы: в течение года, максимум двух навести в военкоматах тот порядок, который должен быть", - сказал Шойгу.

Ранее министр в ходе внеплановой проверки раскритиковал руководство одного из московских военных комиссариатов за отсутствие должного технического оснащения. В ходе рабочей поездки в Тверскую область 9 июня во время встречи с губернатором региона Игорем Руденей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны.