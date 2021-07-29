Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военкоматах

КУБИНКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах.

"Сокращение с 30 до 10 дней на оформление подобного рода документов - это, конечно, серьезный результат, но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение", - сказал Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

Министр выразил надежду, что все позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что все военкоматы, которых порядка 30 в регионе, будут отремонтированы, приведены к стандартам современного военкомата. "Самое главное - это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, а иногда даже, не выходя из дома", - заключил Воробьев.