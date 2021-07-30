{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
МАКС-2021

На авиапредприятиях "Ильюшина" планируют применять AR-технологии при сборке самолетов

Эти технологии помогают в работе с конструкторской документацией, исключают ошибки, ускоряют процесс сборки, заявил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. AR-технологии планируется начать применять на авиапредприятиях ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

На эту тему
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов

"Следующий этап - использование технологий дополненной реальности при сборке самолетов, которые сейчас внедряют наши коллеги из компании "Сухой", - заявил он.

По его словам, эти технологии помогают в работе с конструкторской документацией, исключают ошибки, ускоряют процесс сборки и точность выполнения операций.

Ранее стало известно, что специалисты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, филиал компании "Сухой") прорабатывают пилотный проект сборки и покраски самолетов и проведения технического контроля с использованием технологий дополненной реальности. Также эта технология была продемонстрирована на стенде "Сухого" на авиасалоне МАКС-2021, который прошел с 20 по 25 июля в Жуковском.

Теги
РоссияМАКС-2021
"Ильюшин" готов модернизировать существующий авиапарк самолетов Ил-76 со всего мира
Заказчикам предлагаются широкие возможности, включая даже ремоторизацию машин, подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой
Читать полностью