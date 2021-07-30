На авиапредприятиях "Ильюшина" планируют применять AR-технологии при сборке самолетов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. AR-технологии планируется начать применять на авиапредприятиях ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

"Следующий этап - использование технологий дополненной реальности при сборке самолетов, которые сейчас внедряют наши коллеги из компании "Сухой", - заявил он.

По его словам, эти технологии помогают в работе с конструкторской документацией, исключают ошибки, ускоряют процесс сборки и точность выполнения операций.

Ранее стало известно, что специалисты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, филиал компании "Сухой") прорабатывают пилотный проект сборки и покраски самолетов и проведения технического контроля с использованием технологий дополненной реальности. Также эта технология была продемонстрирована на стенде "Сухого" на авиасалоне МАКС-2021, который прошел с 20 по 25 июля в Жуковском.