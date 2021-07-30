В украинской армии женщину впервые назначили на пост командующего

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции министерства обороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны.

"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский", - цитирует Тарана пресс-служба военного ведомства.

По словам Тарана, сейчас почти четверть общей численности ВСУ составляют женщины и их роль в развитии войска растет. Он отметил, что ждет от Остащенко наведения порядка в медицинской службе, совершенствования процессов медицинского обеспечения армии, создания благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО.

Татьяна Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института, а в 1998 году - Украинскую военно-медицинскую академию. В армии прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Минобороны. Окончила ряд курсов в армиях стран НАТО.