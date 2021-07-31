Замминистра обороны Дмитрий Булгаков открыл мемориал воинам тыла

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на базе 100-го отдельного полка обеспечения в субботу открыл мемориал воинам тыла, сообщили в Минобороны РФ.

"Мы вспоминаем всех тружеников тыла, кто приближал победы наших воинов, кто напряжением всех своих сил помогал добывать успех в сражениях. В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего", - отметил Булгаков, слова которого приводят в Минобороны.

Замминистра добавил, что подразделениями тыла было восстановлено более сотни тысяч километров железнодорожных магистралей, автомобильных дорог, возвращены в строй после лечения миллионы раненых и больных. "Подвиг поколения победителей, их мужество и стойкость, желание выстоять и сокрушить врага мы не забудем никогда", - подчеркнул заместитель министра обороны на открытии мемориала. Булгаков и почётные гости возложили цветы к мемориалу.

Кроме того, замминистра обороны поздравил новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения с приведением к военной присяге. Было приведено к присяге более 60 военнослужащих из шестнадцати регионов страны. Обращаясь к новобранцам, Булгаков выразил уверенность, что они сохранят в памяти этот день на всю жизнь.

Первого августа 2021 года одна из старейших служб обеспечения российской армии - тыл ВС РФ отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания. Сегодня задачи материально-технического обеспечения выполняют более 160 тыс. военнослужащих и более 145 тыс. человек гражданского персонала.