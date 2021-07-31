Военнослужащие РФ примут участие в параде в Мехико в честь Дня независимости Мексики

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Мексики. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Почетный караул покорит сердца мексиканцев [в Мехико], где состоится военный парад, посвященный Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих", - говорится в сообщении. Это будет уже десятый опыт участия военнослужащих из России в мексиканских военных парадах. День независимости отмечается в Мексике 16 сентября.

Кроме того, военнослужащие Преображенского полка посетят Словению и Южную Осетию. "Военнослужащие в Словении примут участие в торжественном мероприятии по возложению цветов в мемориальной церемонии по случаю 105-летия возведения у перевала Вршич русской часовни в память о российских воинах, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны, а также возле памятника российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн", - пояснили в ЗВО.

На территории Южной Осетии военнослужащие проведут занятия по обмену опытом, отметили в пресс-службе.