Воздушно-десантные войска отмечают день своего основания

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженных сил России в понедельник отмечают 91 год со дня своего основания. В преддверии этой даты в субботу, 31 июля, на подмосковном полигоне Алабино прошел большой военно-спортивный праздник с участием министра обороны.

"Сегодня ВДВ - это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск, без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащенные новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь", - сказал Шойгу, выступая на торжествах.

В ходе мероприятия личный состав поздравил командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Выступая с поздравлением, он отметил, что сегодня Воздушно-десантные войска развиваются как основа Сил быстрого реагирования, они оснащены самым современным вооружением, военной и специальной техникой, готовы выполнять любые поставленные перед ними задачи, надежно обеспечивая безопасность и суверенитет нашего государства.

На праздничном мероприятии особое внимание было уделено новой технике ВДВ. В динамическом показе было продемонстрировано практически все, что находится на вооружении войск. Впервые широкой публике было показано десантирование 82-миллиметрового миномета на системе "Юнкер-ОТ" в универсальной парашютно-грузовой обвязке. Был осуществлен пролет в сомкнутом боевом порядке группы из пяти беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3" и "Орлан-10", а также проходящих опытную эксплуатацию БПЛА "Ласточка" и летательных аппаратов вертолетного типа "Суперкам".

История ВДВ

История Воздушно-десантных войск началась в 1930 году с 12 парашютистов-добровольцев. 2 августа 1930 года под Воронежем на учениях ВВС Московского военного округа высадился воздушный десант из добровольцев 11-й авиабригады. С тех пор эта дата считается днем зарождения Воздушно-десантных войск. Полноценное же подразделение - первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 году в Ленинградском военном округе.

В 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск. 11 декабря 1932 года принято постановление Реввоенсовета СССР о создании воздушно-десантных подразделений. В 1941 году на базе воздушно-десантных бригад были организованы корпуса численностью свыше 10 тыс. человек каждый. После своего основания Воздушно-десантные войска входили в состав ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Бригады ВДВ участвовали в вооруженном конфликте на Халхин-Голе и в советско-финской войне. В начале Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов принимали активное участие в боях с немецкими захватчиками. За боевые заслуги в ходе войны всем воздушно-десантным соединениям было присвоено звание гвардейских. Тысячи солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями, 296 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1946 году одновременно с переименованием РККА в Вооруженные силы СССР ВДВ были включены в состав Сухопутных сил с подчинением министру обороны. На протяжении почти четверти века (в 1954-1959 и 1961-1979 гг.) десантниками руководил генерал армии Василий Маргелов, при котором сформировалась основа структуры современных ВДВ, были значительно усилены огневая мощь и мобильность десантных подразделений. Десантные войска стали элитой Вооруженных сил.

После распада СССР ВДВ стали самостоятельным родом войск в резерве главнокомандующего РФ. За мужество и героизм, проявленные ими, в послевоенный период более 100 десантников удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, около 40 тыс. награждены орденами и медалями. Десантники выполняли боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии, Югославии, Сирии.

ВДВ сегодня

В 2014 году в подмосковной Кубинке на базе 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ создана 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада спецназначения ВДВ. В других соединениях ВДВ дополнительно сформированы разведывательные батальоны. Также в состав ВДВ входит 38-я отдельная бригада управления ВДВ (Московская область), 150-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Московская область) и 35-й отдельный медицинский отряд ВДВ (Псков).

В 2016 году в шести десантно-штурмовых соединениях были сформированы танковые роты (по одной в каждом). В начале прошлого года три из них были преобразованы в танковые батальоны. Также в составе ВДВ действуют роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и роты беспилотников. С 2018 года идет формирование подразделений ВДВ нового, легкого типа.

С 2016 года ВДВ вооружаются боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ "Ракушка", бронеавтомобилями "Рысь" (локализованная в РФ версия Iveco LMV). Для подразделений нового типа внедряются специализированные модификации вертолетов Ми-8АМТШ-ВН, легкие багги и бронеавтомобили "Стрела", а также броневики с пушками "Тайфун-ВДВ" калибра 30 мм.

Как заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете "Красная Звезда", этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем, что позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75 процентов.

Кадры для ВДВ готовит ряд учебных заведений: Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, Тульское суворовское военное училище (возрождено в 2016 г.), Омский кадетский военный корпус, 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ (Омск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. С 2021 года планируется начать обучение курсантов по военной специальности "Применение подразделений Воздушно-десантных войск с беспилотными летательными аппаратами". Также в учебном процессе в настоящее время находят широкое применение более 20 типов электронных тренажеров. К исходу 2022 года 80 процентов личного состава ВДВ планируется укомплектовать военнослужащими по контракту.