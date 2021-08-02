Минобороны сообщило о расширении сфер взаимодействия в военном сотрудничестве России и КНР

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Совместная деятельность оборонных ведомств России и Китая характеризуется высокой динамикой развития и расширением сфер взаимодействия. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе видеоконференции, посвященной 94-й годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Российско-китайское военное сотрудничество характеризуется высокой динамикой развития, последовательным расширением сфер взаимодействия и большой интенсивностью контактов", - сказал Фомин, слова которого приводятся в газете "Красная Звезда", очередной номер которой выходит в понедельник.

Он отметил, что совместная деятельность оборонных ведомств РФ и КНР включает комплекс мероприятий политического, экономического, военного и военно-технического характера, направленных на укрепление обороноспособности и национальной безопасности двух стран.

Замминистра также обратил внимание на то, что между вооруженными силами двух стран регулярно проводятся совместные мероприятия боевой подготовки.

"Россию и Китай традиционно связывают долгие годы дружбы, взаимное уважение, учет интересов друг друга, настрой на плодотворное сотрудничество, а также общие взгляды по наиболее важным международным вопросам", - подчеркнул Фомин.

Замминистра поздравил с праздником посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя и атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в РФ генерал-майора Куй Яньвэя, а также всех военнослужащих НОАК.