Сводный оркестр ВДВ выступит на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сводный оркестр Воздушно-десантных войск (ВДВ) России выступит с отдельным номером на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет на Красной площади в Москве с 27 августа по 5 сентября. Об этом сообщили в дирекции фестиваля.

"Мы рады поздравить всех представителей Воздушно-десантных войск России с праздником. В прошлом году Сводный оркестр ВДВ стал дебютантом фестиваля "Спасская башня". Их выступление совместно с Ансамблем песни и пляски ВДВ и расчетом почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова имело большой успех. Оргкомитет получил много восторженных отзывов от постоянных зрителей фестиваля. Уверены, что и в этом году десантники порадуют публику яркими и запоминающимися выступлениями", - говорится в сообщении.

В дирекции "Спасской башни" отметили, что артисты Ансамбля песни и пляски ВДВ и расчет почетного караула выступят совместно с оркестром и в 2021 году.

В сводный оркестр ВДВ входят по десять лучших музыкантов военных оркестров воздушно-десантных и десантно-штурмовых соединений Воздушно-десантных войск. Ежегодно личный состав оркестра принимает участие в Параде Победы на Красной площади в Москве, торжественных мероприятиях в Парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот", в соревнованиях "Международные армейские игры" и мероприятиях, проводимых командованием ВДВ.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".