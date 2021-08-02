Боевики с подконтрольных Турции территорий обстреляли сирийские позиции в провинции Алеппо

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Боевики с подконтрольных Турции территорий обстреляли из миномета позиции сирийской армии в провинции Алеппо, ранив одного военнослужащего правительственных войск. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Вооруженным силам Турции территории САР, произвели минометный обстрел позиций Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Авшария провинции Алеппо. В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных сил", - говорится в сообщении.

По его словам, также в районе населенного пункта Буайбия провинции Алеппо упал осуществлявший разведывательные действия беспилотный летательный аппарат незаконных вооруженных формирований, действующих на территории идлибской зоны деэскалации.

"Ранее, 31 июля, над позициями вооруженных сил САР в районе населенного пункта Кафр-Небель провинции Идлиб из стрелкового оружия был сбит самодельный беспилотный летательный аппарат, оборудованный устройством для сброса боеприпасов", - отметил он.