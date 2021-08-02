В Пскове на полигоне Завеличье прошли парад и выступления военных в честь дня ВДВ

ТАСС, 2 августа. Военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ отметили свой профессиональный праздник на полигоне Завеличье торжественным парадом боевой техники и выступлениями. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Гостям праздника были продемонстрированы новейшие образцы военной техники, которая проехала по плацу с демонстрационной стрельбой. Зрителям была представлена реконструкция первого прыжка с парашютом и выступление роты почетного караула (РПК) с показом отточенных действий в обращении с карабином. В конце своего выступления бойцы роты РПК выложили на плацу карабинами аббревиатуру ВДВ", - говорится в сообщении.

В свой праздник псковские десантники получили памятные награды из рук командира соединения гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. "День ВДВ для Псковской области - народный праздник. Практически в каждой семье есть те, чья судьба была связана с Воздушно-десантными войсками. Желаю всем десантникам и каждому ветерану крепкого здоровья, мира и благополучия", - написал в своем Instagram сегодня Ведерников.

Присутствовавшим также продемонстрировали свои умения разведчики, показав навыки рукопашного боя и одиночной схватки. В конце выступления десантники выстроились в пирамиду из трех этажей. Кинологи вместе с собаками показали варианты поиска противника и удержание его на месте, обезвреживание вооруженного человека и конвоирование.

"Зрелищный танковый вальс продемонстрировали экипажи боевых машин. Две БМД-4М и два БТР-МДМ "Ракушка" продемонстрировали виртуозное мастерство владения техникой. Боевые машины кружились в танце на плацу полигона", - рассказали в пресс-службе.