Подразделения Северного флота обнаружили сбитый в войну советский истребитель

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Силы Северного флота обнаружили на дне озера сбитый в Великую Отечественную войну советский истребитель И-153 с телом летчика. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"В преддверии Дня ВМФ России, в июле месяце, силами Северного флота в результате поисковых действий в районе реки Западная Лица (по линии фронта Большая Западная Лица) в безымянном озере найден истребитель И-153-М62 с останками пилота, его одеждой и личными вещами, элементами кабины, двигателя, радиостанцией и бортовым вооружением", - говорится в сообщении.

Как заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, по данным историков, истребитель И-153 номер 7590 из 2-й эскадрильи 72-го смешанного авиаполка Военно-воздушных сил Северного флота 25 октября 1941 года не вернулся с боевого задания.

"Истребитель и его фрагменты были обнаружены на дне безымянного озера на глубине 15 м и подняты на поверхность", - отметил главком.

По словам главкома ВМФ, личность пилота установлена и будет подтверждена в ближайшее время. "Соответствующая работа уже ведется, проверяются архивные данные. Будут произведены поиски родственников летчика и возданы должные почести для увековечения его имени", - отметил он.