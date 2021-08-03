В вузы Минобороны в 2021 году зачислили более 13 тыс. курсантов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. В военные учебные заведения Минобороны в 2021 году зачислено более 13 тыс. курсантов, самыми востребованными стали Рязанское училище ВДВ и командные вузы Сухопутных войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13 тыс. курсантов. Как и в прошлом году, кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил три с половиной человека на место, а по ряду специальностей - до шести человек, - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании по итогам прошедшей приемной кампании. - <...> В числе наиболее востребованных - командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ".

По словам министра, значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Также большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

В девять вузов, в числе которых Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, был проведен набор девушек. "Конкурс составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию - более 20 человек на место", - сообщил министр.

Также завершилась приемная кампания в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские корпуса. "На конкурсной основе в эти учебные заведения приняты свыше 2,8 тыс. воспитанников, в том числе 220 девочек. Помимо российских граждан, суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые - из Лаоса", - сообщил Шойгу.