Шойгу заявил, что ОПК России выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2020 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ выполнил свои обязательства по гособоронзаказу и программе военно-технического сотрудничества в 2020 году, несмотря на локдаун. Об этом в среду в интервью газете "Комсомольская правда" сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате принятия президентом России тогда необходимых решений был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества", - сказал Шойгу.

По его словам, после принятия решений о нерабочих днях в марте прошлого года главами субъектов РФ большинство оборонных заводов России фактически прекратили работу. "На память, это и "Севмаш", "Звездочка", концерн "Калашников", "Камаз", "Восточная верфь" и ижевский электромеханический завод "Купол", авиационный завод в Улан-Удэ и многие другие. Почти 2 млн рабочих и инженеров по всей стране не работали. Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 трлн рублей, но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму", - добавил Шойгу.

Как отметил министр, после его доклада президенту РФ было проведено совещание с Минобороны, Минпромторгом, главами российских госкорпораций и холдингов, выпускающих военную продукцию. "На совещании президентом были приняты выверенные и своевременные решения по возобновлению в безопасных условиях производства вооружения и военной техники в интересах вооруженных сил и зарубежных покупателей. Под круглосуточным контролем Национального центра управления обороной удалось в короткие сроки восстановить необходимый ритм производственного процесса на всех предприятиях ОПК", - пояснил Шойгу.

Минобороны РФ направило на предприятия ОПК подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты для проведения дезинфекции цехов и площадей. "И с 10 апреля прошлого года мы оказываем помощь в проведении дезинфекционных мероприятий на объектах ОПК. К настоящему времени нашими подразделениями РХБ-защиты проведено свыше 700 дезинфекционных мероприятий на 93 предприятиях. В ходе этой работы обработано более 3,5 тыс. цехов и производственных помещений общей площадью более 2 млн кв. м", - уточнил Шойгу.