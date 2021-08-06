Шойгу: БПЛА стали мощным оружием, требующим новых подходов при подготовке специалистов

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Робототехника и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предназначенные для ведения войны, стали мощным оружием, которое существенно влияет на ведение боевых действий и требует новых подходов в подготовке специалистов для работы на этой технике. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на встрече с коллективом "Красмаша".

"Появились ударные беспилотники. Их много разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше", - отметил Шойгу.

Еще одним важным фактором, существенно влияющим на ведение боевых действий, он назвал роботизированную технику. "Мы создали центр робототехники, потому что появились боевые роботы, которых 10 лет назад можно было увидеть только в кино, и то - в фантастическом. А сегодня это уже реальность", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что новые виды вооружений требуют существенной корректировки учебных программ в военных вузах для подготовки специалистов соответствующего профиля. "Мы начали подготовку специалистов беспилотной авиации еще пять лет назад. За это время беспилотники превратились в серьезную силу, очень большую угрозу для противника. И, конечно, тут нужны другие знания, новые специалисты - как для обслуживания, ремонта, так и для работы на этой технике", - сказал Шойгу.

Что касается робототехники, то, как отметил Шойгу, для подготовки профильных специалистов созданы более 300 новых программ, внесены другие изменения и дополнения в учебные программы. "Это касается абсолютно всех профессий, которые есть в вооруженных силах", - подчеркнул министр.

Он отметил, что принимать опережающие решения помогает тщательный анализ мировых тенденций в той или иной сфере. "Мы очень внимательно смотрим за мировыми тенденциями развития не просто науки и образования. Мы смотрим за развитием технологий, за тем, что сегодня применяется и делается в армиях других стран. И, конечно, с учетом масштабного и очень скоростного развития цифровизации, программ, связанных с появлением искусственного интеллекта, мы вносим коррективы в наши учебные программы, готовим новых специалистов", - сказал Шойгу.