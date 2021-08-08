Военные из Индии приготовили блюда национальной кухни для участников учений "Индра-2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Военные повара из Индии поделились с российскими коллегами кулинарным опытом на проходящих на полигоне Прудбой в Волгоградской области совместных российско-индийских учений "Индра-2021". Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) в воскресенье.

"Индийские повара и хлебопеки провели мастер-класс по приготовлению супа далкарри, мяса птицы тандури, выпеканию хлеба роти. За два с половиной часа индийские повара на открытой плите выпекли 1 тыс. лепешек - по две штуки на каждого участника учения", - сообщили в пресс-службе.

По оценке российских военнослужащих, блюда индийской кухни имеют особый пряный вкус и аромат. Как отметили в пресс-службе, для участников учений из Индии созданы все необходимые условия для полноценной боевой учебы, включая питание с учетом особенностей национальной кухни. Хлебопеки и военные повара России и Индии обмениваются опытом по организации питания.

Задачей учений является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, учения предусматривают проведение совместных контртеррористических операций в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций в отношении международных террористических группировок.

В совместных учениях принимают участие около 250 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и около 250 представителей Вооруженных сил Индии. В маневрах задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град". На полигоне для проживания участников учений возведен новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500.