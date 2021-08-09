Минобороны расширило программу строительства военной инфраструктуры на Курилах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные строители возведут на островах Курильской гряды более 50 объектов, сообщило Минобороны РФ.

"За последние годы на архипелаге Большой гряды Курильских островов построено почти 30 различных сооружений. В частности, на Итурупе и Кунашире появились семь общежитий для военнослужащих, еще одно будет готово в этом году. Новое жилье полностью благоустроено, в комнатах есть все необходимое для жизни. Всего на Курильской гряде военные строители в обозримой перспективе возведут 51 объект", - сказано в сообщении.

Все, что строится, рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти балов, говорится в пресс-релизе.

Минобороны России - единственный орган исполнительной власти, наделенный полным комплексом полномочий в сфере капитального строительства: от формирования государственным заказчиком технического задания до сдачи объекта под ключ и ввода его в эксплуатацию с выдачей полного пакета разрешительной документации, в том числе с проведением госэкспертизы и архитектурно-строительным надзором.

С 2019 года в составе ведомства действует "Военно-строительная компания" ("ВСК"). Система органов ее управления, контроля за деятельностью и движением финансов ориентирована на выполнение приоритетной задачи - строительства инфраструктуры для Вооруженных сил. В Минобороны отмечают, что организационно-правовая форма публично-правовой компании оптимальна: "Юридический статус ее гарантирует максимальную имущественную безопасность и защиту контрактов. Структура "ВСК" выстроена с учетом военно-административного устройства. В военных округах и на Северном флоте созданы филиалы, сформированы также подразделения, предназначенные для строительства специальных объектов".

Отмечено, что ежедневно на стройках Минобороны задействовано около 30 тыс. специалистов и более 2,8 тыс. единиц техники.