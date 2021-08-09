Более 30 самолетов провели разведку у границ России за неделю

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 30 самолетов и более 10 беспилотников вели разведку у границ РФ в течение недели, говорится в материалах газеты "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 33 самолета-разведчика и 11 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

Для недопущения нарушения границ РФ российские истребители два раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.